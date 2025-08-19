Mit 14.000 Zuschauern war das Leuna-Chemie-Stadion gegen den FC Augsburg ausverkauft. Einige Zuschauer erlebten aber nicht nur ein Fußballfest. Was für Ärger sorgte.

Zu wenig Personal am Einlass und überfüllter Block? Das sagt der HFC zur Fankritik

Halle/MZ/FAB - Das DFB-Pokalspiel des Halleschen FC gegen den FC Augsburg war ein Fußballfest. Mit 14.000 Zuschauern war das Leuna-Chemie-Stadion ausverkauft - erstmals seit dem Duell mit dem FC St. Pauli in der Vorsaison. Für einige Zuschauer war das Highlight, das sportlich mit 2:0 an den Bundesligisten ging, aber begleitet von Ärgernissen.