DFB-Pokalspiel gegen Augsburg Zu wenig Personal am Einlass und überfüllter Block? Das sagt der HFC zur Fankritik
Mit 14.000 Zuschauern war das Leuna-Chemie-Stadion gegen den FC Augsburg ausverkauft. Einige Zuschauer erlebten aber nicht nur ein Fußballfest. Was für Ärger sorgte.
Halle/MZ/FAB - Das DFB-Pokalspiel des Halleschen FC gegen den FC Augsburg war ein Fußballfest. Mit 14.000 Zuschauern war das Leuna-Chemie-Stadion ausverkauft - erstmals seit dem Duell mit dem FC St. Pauli in der Vorsaison. Für einige Zuschauer war das Highlight, das sportlich mit 2:0 an den Bundesligisten ging, aber begleitet von Ärgernissen.