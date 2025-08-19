weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  DFB-Pokalspiel Gegen Augsburg: Zu wenig Personal am Einlass und überfüllter Block? Das sagt der HFC zur Fankritik

Mit 14.000 Zuschauern war das Leuna-Chemie-Stadion gegen den FC Augsburg ausverkauft. Einige Zuschauer erlebten aber nicht nur ein Fußballfest. Was für Ärger sorgte. 

19.08.2025, 14:00
Das Leuna-Chemie-Stadion war gegen den FC Augsburg ausverkauft.
Das Leuna-Chemie-Stadion war gegen den FC Augsburg ausverkauft. (Foto: Imago/Köhn)

Halle/MZ/FAB - Das DFB-Pokalspiel des Halleschen FC gegen den FC Augsburg war ein Fußballfest. Mit 14.000 Zuschauern war das Leuna-Chemie-Stadion ausverkauft - erstmals seit dem Duell mit dem FC St. Pauli in der Vorsaison. Für einige Zuschauer war das Highlight, das sportlich mit 2:0 an den Bundesligisten ging, aber begleitet von Ärgernissen.