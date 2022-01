Halle (Saale)/MZ - Zuschauer waren beim Blitzturnier in Halle-Neustadt am Samstag wegen der Corona-Schutzverordnung nicht erlaubt. Ein paar Schaulustige hatten sich allerdings dennoch an den Zäunen der Sportanlage versammelt, um aus sicherer Distanz ein paar Blicke auf die Duelle zwischen Halleschem FC, Lok Leipzig und VfL Halle 96 zu ergattern.

Im Stadion selber gab es keine Fans, dafür aber ein ganz besonderes Banner zu sehen: „Ruhe in Frieden, Jens“ stand dort in weißer Farbe auf schwarzem Hintergrund geschrieben. Daneben war ein schwarz-weißes HFC-Logo und ein Foto von Jens Neumann zu sehen.

Tod von Jens Neumann schockt Halleschen FC und Syntainics MBC

Der langjährige Physio des Klubs war Mitte Januar überraschend im Alter von nur 56 Jahren nach einer schweren Krankheit gestorben. Beim Halleschen FC hatte der Tod des beliebten Ex-Mitarbeiters einen Schock ausgelöst, ebenso wie beim Mitteldeutschen BC, wo Neumann ebenfalls elf Jahre lang gearbeitet hatte.

„Ich fand ihn mega. Er war immer für uns Spieler da. Es ist echt traurig“, hatte HFC-Idol Toni Lindenhahn gesagt. Mit dem Trauer-Banner nahmen die Fans am Samstag nun Abschied, ohne selbst im Stadion mit dabei sein zu können. Die Botschaft kam sicherlich trotzdem an.