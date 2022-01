Halle (Saale)/MZ/cki/bbi - Der Hallesche hat am Samstag in Halle-Neustadt bei einem Blitzturnier in Halle-Neustadt zwei Remis gegen Lok Leipzig (1:1) und dem VfL Halle 96 (0:0) teil gespielt. Beide Partien gingen jeweils nur über 45 Minuten.

Möglich wurden die Formtests durch die kurzfristige Absage des Drittliga-Heimspiels gegen Türkgücü München wegen zahlreicher Corona-Fälle bei den Gästen.

Hallescher FC: Terrence Boyd fehlt, Jannes Vollert ist nächster Corona-Fall

Im Aufgebot des HFC für das Blitzturnier fehlten Terrence Boyd, der am Freitag das Training mit einer Oberschenkel-Blessur abgebrochen hatte und als Vorsichtsmaßnahme geschont wurde. Er war vor Ort als Zuschauer dabei, ebenso wie der Langzeitverletzte Toni Lindenhahn.

Louis Samson war nach Rückkehr aus seiner Corona-Quarantäne nicht mit dabei. Auch Kebba Badjie (noch in Quarantäne) und Jannes Vollert (positiver Corona-Test) fehlten. Insgesamt hatte Trainer Meyer 19 Feldspieler und zwei Torhüter zur Verfügung, die auch alle zum Einsatz kamen.

13 Uhr: Hallescher FC - VfL Halle 96 0:0

Die HFC-Startelf: Mesenhöler - Menig, Otto, Reddemann - Löder, Löhmannsröben, Halangk, Griebsch - Shcherbakovski, Bierschenk, Eilers

Zum Spiel: Trainer Meyer schickte gegen den Oberligisten seine klare "B-Elf" auf den Rasen - wohl mit Ausnahme von Jan Löhmannsröben, der aber nicht als Chef der Abwehrkette, sondern im defensiven Mittelfeld spielte.

Dem HFC gelang es nicht, Tempo und Druck aufzubauen. Immer wieder haderten die Profis mit sich und ihren Nebenleuten. Erst spät gab es Chancen durch Tom Bierschenk, Justin Eilers und Elias Löder, die aber allesamt ungenutzt blieben. So stand es am Ende 0:0. Daniel Mesenhöler im Kasten erlebte einen ruhigen Mittag.

14 Uhr: Hallescher FC - Lok Leipzig 1:1

Die HFC-Startelf: Schreiber - Kastenhofer, Nietfeld, Landgraf - Kreuzer, Titsch Rivero, Otto, Sternberg - Guttau - Eberwein, Derstroff

Zum Spiel: Im zweiten Spiel des Mittags lief dann die vermeintliche "A-Elf" des HFC auf, in der aber Boyd und Vollert fehlten und von Julian Derstroff und Niklas Kastenhofer. Als einziger Profi spielte Fynn Otto durch, er rückte ins defensive Mittelfeld. Chef der Dreier-Abwehrkette war Kapitän Jonas Nietfeld.

Durch einen von Ex-HFC-Profi Sascha Pfeffer verwandelten Foulelfmeter ging Lok in Führung (17.), kurz darauf traf Julian Guttau nur das Lattenkreuz. Auch Marcel Titsch Rivero verpaste zunächst den Ausgleich, der dann aber Julian Derstroff per Schuss ins kurze Eck doch noch gelang (39.).

ca. 15 Uhr: Lok Leipzig - VfL Halle 96

Informationen zum Spiel folgen.