Hallescher FC - Waldhof Mannheim im Liveticker

Der Hallesche FC hat am 15. Drittliga-Spieltag Waldhof Mannheim zu Gast. Das Spiel ausführlich im Liveticker.

Ex-HFC-Profi Pascal Sohm (l.) ist mit Mannheim in Halle zu Gast.

Halle (Saale)/MZ - Die 3. Liga startet in die finale englische Woche vor der Winterpause. Am Samstag hat der Hallesche FC dabei den SV Waldhof Mannheim zu Gast im Leuna-Chemie-Stadion. Anstoß ist um 14 Uhr, wir berichten ausführlich im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch. Bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: HFC - Mannheim -:-

Vor dem Spiel - Zwei verdiente Ex-HFC-Spieler kehren heute in ihr altes Stadion zurück: Pascal Sohm und Bentley Baxter Bahn sind inzwischen in Mannheim gelandet. Während Bahn dort im Mittelfeld eine feste Größe ist, war Sohm lange nur Reservist und ist noch ohne Saisontor.

Vor dem Spiel - Auch wenn der HFC zuletzt 2:3 beim VfL Osnabrück verlor: Mit großen personellen Änderungen in der Startelf ist heute nicht zu rechnen. Dafür war die Leistung unter Strich zu ordentlich. So zeigten sich zum Beispiel Aaron Herzog und Tom Zimmerschied als "Doppel-Zehn" im Mittelfeld spielfreudig. Und das Problem bleibt: Von der Bank drängt auch kaum jemand nachhaltig in die erste Elf. Die ersten beiden Kandidaten für Wechsel sind wohl Tunay Deniz und Timur Gayret.

Vor dem Spiel - Personell hat der HFC keine großen Sorgen. Torwart Felix Gebhardt ist wieder fit und wird in die Startelf zurückkehren. Auch sonst gibt es keine neuen Ausfälle für Trainer André Meyer, der sich schon festlegte: Jonas Nietfeld wird wieder stürmen, Sören Reddemann und Jannes Vollert die Innenverteidigung bilden.

Vor dem Spiel - Die Gäste aus Mannheim hegen große Ambitionen und wollen rauf in die 2. Bundesliga. Dafür muss sich das Team auswärts aber steigern. Denn Waldhof ist zugleich das stärkste Heim- und das schwächste Auswärtsteam der 3. Liga. In fremden Stadien gab es bislang genau einen Punkt in sechs Partien.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Ab etwa 12.30 Uhr starten wir hier mit dem Ticker zur Partie des 15. Drittliga-Spieltags.