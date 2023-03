3. Liga am Dienstagabend

Halle (Saale)/MZ - Englische Woche in der 3. Liga: Am Dienstagabend hat der Hallesche FC am 27. Spieltag Viktoria Köln zu Gast im Leuna-Chemie-Stadion. Anstoß ist um 19 Uhr, wir berichten hier ausführlich im Liveticker. Hinweis: Der Ticker aktualisiert sich nicht automatisch, bitte laden Sie die Seite regelmäßig neu.

LIVETICKER: HFC - Köln -:-

Vor dem Spiel - Viktoria Köln spielt ein Saison ohne jegliche Abstiegssorgen, aber ohne echte Ambitonen nach oben. Der Kader ist stark und ausgeglichen besetzt, es fehlt jedoch ein Torjäger. So ist HSV-Leihgabe Meissner mit sechs Treffern bester Schütze im Team. Abwehrmann Siebert fehlt gegen den HFC gelbgesperrt, dafür ist Mittelfeld-Stratege Sontheimer nach seiner Sperre wieder spielberechtigt.

Vor dem Spiel - Die Kölner leisteten zuletzt Schützenhilfe für Halle, als Siebert im Heimspiel gegen Zwickau in der Nachspielzeit noch zum 1:1 ausglich und so den Auswärtssieg des FSV verhinderte. Das Hinspiel zwischen Viktoria und HFC war turbulent und endete 2:2 - auch da kam Halle wie zuletzt schon gegen Verl nach einem 0:2-Rückstand zuück. Auch da traf - wie am Freitag - Deniz zum 1:2.

Vor dem Spiel - Willkommen zum Liveticker! Der HFC ist unter Trainer Sreto Ristic seit vier Spielen ungeschlagen und geht entsprechend selbstbewusst ins Heimspiel gegen den Tabellenneunte vom Rhein. Ab etwa 17.30 Uhr starten wir hier mit dem Ticker zum Spiel.