Halle (Saale)/MZ - Spielen kann Jonas Nietfeld aktuell wegen einer Knöchelverletzung nicht. Und doch stand der Kapitän des Halleschen FC vor Anpfiff des Drittliga-Heimspiels gegen Viktoria Köln am Dienstagabend im Mittelpunkt. Denn Klub und Spieler gaben die Vertragsverlängerung des 29-Jährigen bis 2026 bekannt.

Nietfelds alter Vertrag wäre im Sommer 2023 ausgelaufen, doch bekannte sich der Kapitän - trotz sportlich schwieriger Phase - zum HFC und setzte mit seiner Verlängerung ein Ausrufezeichen. Nietfeld ist beim HFC längst nicht mehr wegzudenken und auf dem Feld nicht zu ersetzen. Ob als Stürmer oder Abwehrchef, der gebürtige Mindener geht voran und reißt die Kollegen mit.

Jonas Nietfeld fühlt sich beim Halleschen FC wohl

„Ich fühle mich extrem wohl“, sagte der Kapitän im Leuna-Chemie-Stadion unter dem Applaus der HFC-Fans. Er sei vom Klassenerhalt komplett überzeugt und freut sich schon auf weitere Highlights in Halle: „Vor allem die Heimspiele sind immer extrem schön.“

Trainer Sreto Ristic freut sich schon auf die gemeinsame Zusammenarbeit: "Jonas Nietfeld gehört zweifellos zu den herausragenden Persönlichkeiten im Team und lebt eine professionelle Einstellung vor. Das war für mich vom ersten Tag an spürbar."

2019 war Nietfeld von Jahn Regensburg nach Halle gewechselt. In der laufenden Saison kommt er auf 22 Einsätze, in denen er sechs Tor erzielte. Seine Zukunft sieht er nun langfristig beim Halleschen FC. Ob der Vertrag auch im Abstiegsfalle gültig ist, darf jedoch bezweifelt werden: Der HFC schweigt dazu in seiner Mitteilung.

Und auch der Spieler wich einer Frage dazu bei "Magenta Sport" aus und sagte lediglich: "Die Regionalliga interessiert mich nicht, ich bin fest von unserem Klassenerhalt überzeugt."