Ein 0:0 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Plötzkau 1921 und Zörbiger FC am 21. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Plötzkau/MTU. Im Sportpark haben 159 Zuschauer am Freitag das Match zwischen dem SV Plötzkau 1921 und dem Zörbiger FC verfolgt. Das Spiel endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiri Thomas Witter (Wittenberg) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt neun Karten verteilte der Unparteiische in dieser turbulenten Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Plötzkau

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 21

Aufstellung und Statistik: SV Plötzkau 1921 – Zörbiger FC

SV Plötzkau 1921: Heinemann – Reiners, Bartel, Hoppe (53. Krahl), Stratmann (65. Schielmann), Drici, Horner, Sack, Gruschetzki, Fechtner, Kluge

Zörbiger FC: Bellstedt – Kaminsky, Geßner (61. Finger), Lindemann (46. Kleewein), Schmidt, Matthias, Schindler (77. Janders), Oertel, Hempel, Teichert, Seliger (20. Moreno Silva)

; Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 159