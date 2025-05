Halle/MZ - Die Anzeichen hatten sich zuletzt verdichtet. Wie von der MZ bereits vor mehr als einer Woche berichtet, war Robert Marien Topkandidat beim Halleschen FC für den neugeschaffenen Posten des Kaufmännischen Leiters. Nun ist es offiziell: Der 44-Jährige, in der Vergangenheit fast acht Jahre als Vorstandschef bei Hansa Rostock tätig, übernimmt ab sofort beim HFC und wird dort künftig für die Bereiche Finanzen, Marketing, Vertrieb, Ticketing, Organisation und Verwaltung leiten und in dieser Funktion die Geschäftsstelle des HFC leiten. Das teilte der Verein am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung mit.

