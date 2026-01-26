Der HFC will nur dann einen Transfer tätigen, wenn er sich gleichzeitig in der Spitze verstärken und ihn bezahlen kann. Ein schwieriger Spagat. Welcher Kandidat vom Markt ist.

Ein Kandidat ist vom Markt: Kann sich der HFC noch einen Zugang leisten?

Gelingt HFC-Sportchef Daniel Meyer in diesem Winter noch ein Transfer.

Halle/MZ. - Die Erlebniswelt bei Halloren war am Montag ganz in Rot und Weiß gehalten, den Farben des Halleschen FC. Zum 60. Geburtstag des Traditionsvereins hatte der Süßigkeitenhersteller und Hauptsponsor des Fußball-Regionalligisten zu einem Empfang geladen. Luftballons waren aufgepustet, zwischen den Schokoladenvariationen hingen auch die Sondertrikots zum Verkauf.