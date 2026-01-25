Große Erfolge blieben dem Halleschen FC in sechs Jahrzehnten zwar verwehrt. Was den Verein jedoch ausmacht, ist der Zusammenhalt – selbst in schwierigen Phasen.

Vereint in Rot‑Weiß - 60 Jahre Hallescher FC zwischen Ekstase, Absturz und Treue

Halle/MZ. - Für Dieter Ilgner war es kein mythischer Moment, kein pathetisch aufgeladener Festakt. „Das war einfach ein Bankett“, erinnert sich der heute 80‑Jährige. Im Interhotel „Stadt Halle“, dem späteren Maritim, wurde am 26. Januar 1966 die Neugründung des Halleschen FC Chemie verkündet. Und Ilgner war dabei – nicht als Funktionär, sondern als einer der ersten Spieler des neuen Vereins.