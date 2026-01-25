weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
HFC-Jubiläum Vereint in Rot‑Weiß - 60 Jahre Hallescher FC zwischen Ekstase, Absturz und Treue

Große Erfolge blieben dem Halleschen FC in sechs Jahrzehnten zwar verwehrt. Was den Verein jedoch ausmacht, ist der Zusammenhalt – selbst in schwierigen Phasen.

Von Julius Lukas Aktualisiert: 26.01.2026, 10:46
Halles Klaus Urbanczyk (links) verteidigt 1966 in der Oberliga gegen Union Berlins Ralf Quest.
Halles Klaus Urbanczyk (links) verteidigt 1966 in der Oberliga gegen Union Berlins Ralf Quest. (Foto: imago/ND-Archiv)

Halle/MZ. - Für Dieter Ilgner war es kein mythischer Moment, kein pathetisch aufgeladener Festakt. „Das war einfach ein Bankett“, erinnert sich der heute 80‑Jährige. Im Interhotel „Stadt Halle“, dem späteren Maritim, wurde am 26. Januar 1966 die Neugründung des Halleschen FC Chemie verkündet. Und Ilgner war dabei – nicht als Funktionär, sondern als einer der ersten Spieler des neuen Vereins.