Sandhausen - Der Hallesche FC hat am Samstagnachmittag in der dritten Fußballliga spät einen Punkt gegen den SV Sandhausen geholt. Kapitän Jonas Nietfeld traf in der Nachspielzeit (90.+1) per Foulelfmeter zum 1:1 im Auswärtsspiel beim Zweitliga-Absteiger, sicherte dem HFC somit den siebten Zähler im vierten Spiel in 2024. „Wir sind zufrieden, dass wir gepunktet haben und nach einem Rückstand zurückgekommen sind“, sagte Trainer Sreto Ristic nach dem Spiel. „Wir haben immer an uns geglaubt.“