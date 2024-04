Hallescher FC nah am Abstieg in die Regionalliga

Köln - Der Hallesche FC ist dem Abstieg in die Fußball-Regionalliga ganz nah. Am Samstagnachmittag verloren die Rot-Weißen das Drittligaspiel bei Viktoria Köln nach einer verrückten zweiten Halbzeit mit 2:4, obwohl sie über rund eine Stunde einen ordentlichen, in manchen Phasen sogar richtig guten Auftritt hingelegt und mit 2:0 geführt hatten. Der Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze wird nach dem Wochenende damit bei nun noch fünf ausstehenden Spelen weiterhin mindestens fünf Punkte betragen, vor allem der psychologische Knacks dürfte aber nur schwer zu reparieren sein.