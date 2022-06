Testspieler Atmaca war der Erste: So plant der HFC seine Zeit in Thüringen

Der Hallesche FC absolviert sein Traininglager in Heilbad Heiligenstadt. Wir sind vor Ort dabei und berichten fortlaufend.

Halle (Saale)/Heilbad Heiligenstadt/MZ - Der Hallesche FC bereitet sich vom 21. bis 27. Juni 2022 im Trainingslager in Thüringen auf die Drittliga-Saison 2022/23 vor.

Die Sportredaktion der MZ ist mit der Mannschaft im „Hotel Vitalpark“ vor Ort in Heilbad Heiligenstadt. An dieser Stelle berichten wir fortlaufend vom Training und allen relevanten Personalien rund um den HFC.

Hallescher FC im Trainingslager: Dienstag, 21. Juni

Am frühen Mittag traf der Teambus des HFC vor dem Mannschaftsquartier „Hotel Vitalpark“ in Heilbad Heiligenstadt im Landkreis Eichsfeld ein. Anschließend checkten die Spieler ein und wurden dabei vom Hotelpersonal herzlich begrüßt.

Der HFC bei der Ankuft in Heilbad Heiligenstadt. (Foto: Objektfoto)

Als erster vor Ort war Testspieler Dildar Atmaca, der aus Bielefeld angereist war und sich beim HFC weiter empfehlen soll. Im Optimalfall bleibt der Offensivspieler der gesamte Woche. Auch Trainer André Meyer und Präsident Jens Rauschenbach reisten alleine an.

Meyer hat für seine Profis ein intensives Programm vorbereitet: Am Dientag um 16 Uhr steht das erste Training auf dem fußläufig erreichbaren Fußballplatz an. An Mittwoch und Donnerstag sollen dann je drei Einheiten pro Tag folgen. Schon um 8 Uhr morgens geht's los - die Grundlagen für die Saison müssen geschaffen werden. Geplant ist aber kein monotoner Waldlauf, sondern vorrangig Übungen mit dem Ball.

Insgesamt 26 Spieler hat der HFC mit ins Trainingslager genommen, darunter auch die Youngster Timm Koch, Arne Rühlemann und Luka Vujanic. Die Talente Luca Bendel, Lukas Griebsch und Lucas Halangk reisen wegen schulischer Verpflichtungen allerdings erst später nach Thüringen an.

Während des Trainingslagers ist auch ein Testspiel geplant: Am 26. Juni geht es für André Meyers Mannschaft gegen den Zweitligisten SC Paderborn. Anstoß ist um 15 Uhr. Am Montag kehrt das Team dann nach Halle zurück.