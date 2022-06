Drittliga-Spielplan 2022/23 wird in Kürze vorgestellt

Der Hallesche FC geht in seine elfte Drittliga-Saison in Folge.

Halle (Saale)/MZ - Genau in einem Monat - vom 22. bis 25. Juli 2022 startet die 3. Liga in die Saison 2022/23. Anders als in beiden Bundesligen, die der Deutschen Fußball-Liga (DFL) unterstehen, gibt es aber noch keine Spielpläne.

Das wird sich in Kürze ändern. Nach MZ-Informationen soll der Spielplan noch in dieser Woche vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) veröffentlich werden. Dann wäre klar, wer erster Gegner des Halleschen FC ist. Alle wichtigen Infos zur anstehenden Saison 2022/23 haben wir vorab schon einmal hier gesammelt.

Dass der DFB seinen Plan erst nach der DFL veröffentlicht, ist kein Zufall. Bei den Spielpaarungen und besonders den Terminierungen muss sich Verband nach den höheren Spielklassen richten. Mit den zeitgenauen Ansetzungen der ersten Spiele ist aber noch nicht zu rechnen.