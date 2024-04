Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Diese Niederlagen, so sieht Jonas Nietfeld Trainerwechsel, lassen sich schon länger nicht mehr an einer Hand abzählen. Interimscoaches eingerechnet, erlebt der Kapitän des Halleschen FC mit Stefan Reisinger bereits seinen siebten neuen Mann in nicht einmal fünf Jahren in Halle. Zuletzt erwischte es Sreto Ristic, weil der Fußball-Drittligist mal wieder akut vom Abstieg bedroht ist. „Scheiße“ sei das, sagt Nietfeld. „Weil das zeigt, dass wir es nicht hinbekommen haben, auf dem Platz so abzuliefern, dass die Ergebnisse stimmen.“