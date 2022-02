Hallescher FC feiert späten Heimsieg im Abstiegskampf

Heimsieg für den HFC! Am Dienstagabend schoss Zugang Elias Huth seinen Klub im Abstiegs-Duell gegen Türkgücü München zu drei Punkten.

Halle (Saale)/MZ - Das Flutlicht strahlte weithin sichtbar, der Bus von Türkgücü München stand diesmal auch tatsächlich auf dem Parkplatz. Diesmal war es also wirklich so weit: Nach zwei Absagen konnte der Hallesche FC am Dienstagabend endlich sein erstes Heimspiel des Jahres 2022 bestreiten.