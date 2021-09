Gedenkstein vor Stadion in Halle erinnert an Hotelbrand-Katastrophe in Eindhoven

Die Enthüllung des Gedenkstein vor dem Stadion in Halle.

Halle (Saale)/MZ - Aus Anlass des traurigen Jubiläums der Brandkatastrophe von Eindhoven vor 50 Jahren wurde am Dienstag am Leuna-Chemie-Stadion in Halle ein Gedenkstein enthüllt.

Dabei waren auch ehemalige HFC-Fußballer wie Hartmut Meinert (2. v. r.), Klaus Urbanczyk (3. v. r.) und Wolfgang Schmidt (2. v. l.), die das Inferno im Hotel vor dem geplanten Uefa-Cup-Rückspiel am 28. September 1971 beim PSV Eindhoven überlebt hatten. Ihr Teamkollege Wolfgang Hoffmann war in den Flammen ums Leben gekommen - wie zehn weitere Menschen.

Anwesend bei der Gedenkfeier war eine Delegation aus der niederländischen Stadt, sowie Bürgermeister Egbert Geier (l.) und HFC-Präsident Jens Rauschenbach (4. v. l.).