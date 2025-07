Feuer in Gohrischheide - deutlicher Brandgeruch in Dresden

Zeithain/Dresden - Der Rauch des Waldbrandes in der Gohrischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg ist bis in das Elbtal gezogen. Die Winde hätten sich gedreht, es komme zu einer deutlichen Rauch- und Geruchsbelästigung in Dresden und im Elbtal, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Dresden. Auch Teile der Region Sächsische Schweiz-Ostererzgebirge sind betroffen. Über die Warnapp Nina wurde vor einer Geruchsbelästigung gewarnt. Die Behörden empfehlen, Fenster geschlossen zu halten.

In der Gohrischheide komme es derzeit zu einer massiven Rauchentwicklung. „Das bekommen wir im Elbtal gerade zu spüren“, so der Sprecher der Feuerwehr.

Der Waldbrand in der Gohrischheide ist weiterhin nicht unter Kontrolle. Die Zahl der Einsatzkräfte aus beiden Ländern wurde in der Nacht auf 480 aufgestockt. Laut dem morgendlichen Lagebericht der Einsatzkräfte vor Ort sind aktuell mehr als 200 Hektar Waldfläche betroffen, so das Landratsamt.