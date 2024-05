Der Hallesche FC muss im Abstiegskampf gegen Hauptkonkurrent Arminia Bielefeld gewinnen. Einige Spieler fehlen verletzungsbedingt. HFC-Trainer Reisinger sieht aber Potential in der Drittliga-Mannschaft.

HFC: Mannschaft muss in Bielefeld gewinnen

HFC-Trainer Stefan Reisinger gastiert mit dem Halleschen FC am Samstag bei der Arminia in Bielefeld.

Halle/MZ. - Stefan Reisinger vermisst die guten alten Zeiten ein bisschen. „Als ich noch aktiv war, waren zumindest an den letzten beiden Spieltagen die Anstoßzeiten gleich“, erzählt der einstige Fußballprofi und heutige Trainer des Halleschen FC darauf angesprochen, dass sein Team im Kampf um den Verbleib in der dritten Liga bereits zum dritten Mal in Folge vor Hauptkonkurrent SV Waldhof Mannheim spielen muss.