FCK macht vor Gastspiel in Halle großen Schritt aus der Krise

Kaiserslautern/Halle (Saale) - Die Krise am Betzenberg ist vorerst beendet: Den ersten Saisonsieg feierte der 1. FC Kaiserslautern durch das 3:0 (2:0) gegen 1860 München am Samstag in der 3. Liga. Rene Klingenburg (26.), Muhammed Kiprit (36.) und Mike Wunderlich (87.) trafen für die Roten Teufel.

Am Dienstag ist der FCK nächster Gegner des Halleschen FC im Leuna-Chemie-Stadion. Anstoß ist um 19 Uhr, wir berichten dann ausführlich im Liveticker.

3. Liga: Siege für Eintracht Braunschweig und den SV Meppen

Der 1. FC Magdeburg hat derweil die Tabellenführung am vierten Spieltag übernommen. Die Sachsen-Anhalter gewannen gegen den MSV Duisburg mit 2:1 (2:0). Die Spitzenposition verpasste Borussia Dortmund II durch das torlose Remis gegen den 1. FC Saarbrücken.

Bereits am Freitag war die Siegesserie von Aufsteiger Viktoria Berlin gerissen. Nach dem perfekten Saisonstart mit drei Siegen aus drei Spielen und der Tabellenführung kassierten die Berliner durch ein 0:1 (0:1) gegen den HFC die erste Saisonniederlage.

Eintracht Braunschweig gewann gegen den FSV Zwickau mit 2:0 (1:0). Luc Ihorst (9.) und Enrique Pena Zauner (59.) trafen für die Niedersachsen. Weiter auf Talfahrt befindet sich Viktoria Köln nach dem 2:3 (0:3) gegen Waldhof Mannheim. Zwei Tore für die Kurpfälzer erzielte Neuzugang Marc Schnatterer (31./45.). Der SV Meppen setzte sich mit 2:0 (1:0) gegen den SC Verl durch.