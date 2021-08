„Am Ende wurden wir belohnt“: HFC feiert beim Tabellenführer

Berlin/Halle (Saale) - Der Hallesche FC lässt in der 3. Liga aufhorchen: Am Freitagabend siegte der HFC beim bis dahin noch ungeschlagenen Tabellenführer Viktoria Berlin mit 1:0. War es ein verdienter Sieg? Oder doch eher ein glücklicher? Die Stimmen der Trainer und Spieler.

Florian Schnorrenberg (HFC-Trainer): „Wir haben sehr, sehr gut verteidigt und hatten unsere Momente. Wir haben eine sehr gute Leistung gebracht und uns dafür belohnt. In der zweiten Halbzeit standen wir etwas zu tief, ein zweites Tor hätte uns mehr Ruhe gegeben. Sven Müller hat ein Riesenspiel gemacht, ich bin sehr zufrieden.“

Benedetto Muzzicato (Viktoria-Trainer): „Ich habe ein sehr gutes Spiel von uns gesehen. Aber wir waren heute nicht so effektiv und haben im letzten Drittel oft die falsche Entscheidung getroffen. Wir haben in der zweiten Halbzeit fast nur auf ein Tor gespielt, es hat aber der Punch gefehlt. Am Ende reicht ein individueller Fehler, um das Spiel zu verlieren. So kommt man schneller in dieser 3. Liga an. Niederlagen gehören dazu, aber es war ein stückweit unnötig heute.“

Terrence Boyd (HFC-Torschütze): „Viktoria ist gerade die Mannschaft der Stunde. Wir wussten, dass es ein unangenehmer Gegner wird. Kompliment an Berlin, sie spielen sehr ekelig und kommen alle fünf Minuten gefährlich vor unser Tor. Aber wir haben es gut gemacht, standen kompakt. Gerade wenn man sieht, was wir defensiv für ein Verletzungspech haben: Bei so einem Gegner zu Null zu spielen, ist schon geil. Spielen wir unsere Konter besser aus, können wir noch ein zweites Tor machen. Aber wir hätten uns auch über ein 1:1 nicht beschweren können. Am Ende wurden wir belohnt.“

… über die Gelbe Karte für seinen Torjubel: „Ich bin jetzt 30 Jahre alt und ich Idiot habe heute erst erfahren, dass es für Auf-den-Zaun-Klettern Gelb gibt. Das war natürlich bitter, aber es kam aus der Emotion heraus. Wir hatten so lange keine Fans im Stadion, das musste ich einfach ausnutzen.“

Christoph Menz (Viktoria-Kapitän): „Glückwunsch an Halle, aber spielerisch war das nichts von denen. Aber wir waren heute auch nicht gut. Wenn wir gut spielen, gewinnen wir - aber wir sind heute nicht an unsere Grenze gekommen. Auch wenn wir ein Aufsteiger sind, müssen wir gewinnen. Es war ein typisches Drittliga-Spiel. Vielleicht tut es uns gut, mal so eine Erfahrung zu machen - jetzt geht es weiter für uns. (Quelle: Magenta Sport)