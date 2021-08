Anzug, Krawatte und Zylinder: Warum die HFC-Fans in Berlin im feinen Zwirn aufliefen

Im Anzug auf dem Zaun und mit Zylinder im Stadion: Der HFC-Fanblock in Berlin setzt auch modisch Akzente.

Berlin/MZ - Sie trugen Sakkos und feine Anzüge, Hemden und Krawatten, selbst Zylinder waren zu sehen - ebenso wie ein ganz in weiß gekleideter „Scheich“: Teile der mitgereisten Fans vom Halleschen FC boten beim Auswärtsspiel in Berlin einen sehr ungewohnten Anblick in einem Fußballstadion.

Doch steckte hinter dem feinen Zwirn nicht etwa modische Überzeugung. Es war die humorvolle Fortsetzung einer Protestaktion, die die aktive HFC-Szene schon unter der Woche gestartet hatte. Weil Gastgeber Viktoria für ein Ticket im Gästeblock stolze 17 Euro aufrief, machten die Ultras ihrem Unmut Luft und kritisierten die Entwicklung der Eintrittspreise in der 3. Liga generell.

Hallescher FC: Fans sorgen für Heimspiel-Stimmung bei Viktoria Berlin

Das Thema nahmen sie auch beim Besuch des Jahn-Sportparks in Berlin wieder auf - indem sie sich als reiche Leute verkleideten. Ein kreativer Umgang mit der durchaus ernsten Problematik, dass Fußball für alle bezahlbar sein und es auch bleiben muss.

Das ungewohnte Outfit änderte aber nichts daran, dass die Fans ihr HFC-Team konsequent und lautstark nach vorne peitschten. Über weite Strecken der Partie gab der Gästeblock klar den Ton an und sorgte für Heimspiel-Athmosphäre in Berlin.

Spiel verpasst? Hier gibt es die Video-Highlights vom HFC-Sieg in Berlin

Am Ende hatten sich die Reise und auch die 17 Euro Eintritt aber gelohnt: Halle siegte mit 1:0 beim bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer. Und die Mannschaft feierte den Erfolg gemeinsam mit den Fans in der Gästekurve. Ob dabei eher Champagner als Bier floss, ist nicht überliefert.