Malek Fakhro glänzt erneut für den Libanon. Jetzt ruhen auch beim Halleschen FC große Hoffnungen auf den Angreifer. Darf er in Jena spielen?

Halle/MZ/TG. - Malek Fakhro ist gerade dabei, zu einem viralen Hit zu werden. Zumindest für die Verhältnisse des libanesischen Fußballs. Innerhalb von nicht einmal 48 Stunden hatten über 2.000 Personen im Netzwerk Instagram ein Video des Verbands geliked, das Fakhros Treffer gegen Brunei vom Dienstag zeigt - mehr Zuwendung hatte kein anderer Beitrag der jüngeren Vergangenheit. Der Grund: Das Tor, das vierte im sechsten Länderspiel für den Stürmer des Halleschen FC, war nicht irgendeines. Es war eines der Marke Tor des Jahres!