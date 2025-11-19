weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Hallescher FC
    4. >

  4. FCC gegen HFC: Was Robert Schröder vom HFC im Spiel bei Carl Zeiss Jena fordert

Nach Frust-Interview "Eine Riesenmöglichkeit": Was HFC-Trainer Robert Schröder von seinen Spielern in Jena fordert

"Jedes Trainingsspiel" sei besser. Das hatte der Trainer des Halleschen FC über den schwachen Auftritt seiner Mannschaft im Pokalduell bei Landesligist Turbine Halle gesagt. Welche Forderung er vor dem Duell in Jena formuliert.

Von Christopher Kitsche 19.11.2025, 17:00
HFC-Trainer Robert Schröder hat im Topduell am Freitagabend bei Carl Zeiss Jena klare Forderungen an seine Mannschaft.
HFC-Trainer Robert Schröder hat im Topduell am Freitagabend bei Carl Zeiss Jena klare Forderungen an seine Mannschaft. Foto: Imago/Köhn

Halle/MZ/CKI - Robert Schröder, der Trainer des Halleschen FC, war angekratzt – jedoch nicht wegen der Vorgeschichte vor dem Gastspiel des HFC am Freitagabend (20.20 Uhr/MDR) in der Fußball-Regionalliga bei Carl Zeiss Jena.