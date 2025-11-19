Nach Frust-Interview "Eine Riesenmöglichkeit": Was HFC-Trainer Robert Schröder von seinen Spielern in Jena fordert

"Jedes Trainingsspiel" sei besser. Das hatte der Trainer des Halleschen FC über den schwachen Auftritt seiner Mannschaft im Pokalduell bei Landesligist Turbine Halle gesagt. Welche Forderung er vor dem Duell in Jena formuliert.