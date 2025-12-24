Im Sommer hat Tom Müller beim Halleschen FC seine Profikarriere beendet und in Hamburg wieder Spaß am Fußball gefunden. Jetzt trauern der Torwart und der Klub.

Tom Müller spielt seit Sommer für den ETSV Hamburg in der Oberliga.

Hamburg/Halle/MZ/TG. - Im Sommer zog Tom Müller einen Schlussstrich. Der gebürtige Dessauer beendete das Kapitel Profifußball mit 27 Jahren dort, wo es einst begonnen hatte: beim Halleschen FC. Nach seiner zweiten Anstellung beim Regionalligisten, wo er, wie bei fast allen Stationen seiner Laufbahn, nur Ersatz gewesen ist, zog Müller nach Hamburg und begann eine Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann bei einem Großhändler für Tee und Kaffee. Bälle fängt er seitdem nur noch in der Oberliga für den ETSV Hamburg. Dort hat er „endlich wieder Spaß am Fußball“, schrieb Müller zuletzt bei Instagram. Zum Weihnachtsfest trauert Müller aber um einen Mitspieler.