„Drei Elfmeter in drei Spielen - das ist definitiv verbesserungswürdig“

Halle (Saale)/MZ - Der Hallesche FC hat im dritten Saisonspiel der 3. Liga seine erste Niederlage kassiert. Die Saalestädter unterlagen am Montag vor heimischer Kulisse Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig mit 0:2 (0:1). Wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Florian Schnorrenberg (HFC-Trainer): „Glückwunsch zum Auswärtssieg an Michael Schiele. Es war eine sehr umkämpfte Partie, in der wir nicht so zielstrebig in unserer Aktionen waren. Es ist uns heute schwer gefallen, wirkliche Torchancen herauszuspielen. Braunschweig hat es auch gut gemacht und alles verteidigt. Immer einem Rückstand hinterherzulaufen, ist sehr schwer. Das Standardtor zum 2:0 ist bitter für uns, danach können wir nicht mehr zurückkommen. Dass wir den dritten Elfmeter im dritten Spiel gegen uns kriegen, ist definitiv verbesserungswürdig. Wir müssen jetzt regenieren und dann wieder eine bessere Leistung anbieten, um auch Punkte zu holen.“

Michael Schiele (Eintracht-Trainer): „Klar war bei uns Druck auf dem Kessel. Wir haben über 90 Minuten gezeigt, dass wir uns heute mit einem Sieg belohnen wollten. Wir sind mit Selbstvertrauen ins Spiel gegangen und um so glücklicher, dass wir den Sieg in Halle mitnehmen können. In der zweiten Halbzeit haben wir unser Tor super verteidigt. Der Sieg war heute nicht unverdient.“

Janek Sternberg (HFC-Verteidiger): „Wir haben zu wenig unser Spiel durchgedrückt und den Ball zu wenig laufen lassen. Wir haben viel mit langen Bällen gearbeitet, das ist nicht unser Spiel. Das wollen wir nächstes Mal wieder besser machen.“

Jannis Nikolaou (Eintracht-Torschütze): „Wir hatten im Spiel mehr Chancen. Halle hatte viel den Ball, ich erinnere mich aber kaum an Chancen. Wir haben gut verteidigt im Strafraum gegen die vielen Flanken. Wir hätten schon früher das zweite Tor machen müssen, es ist alles in allem ein verdienter Sieg. Wir mussten heute gewinnen, damit der Druck nicht zu groß wird.“ (Quelle: Magenta Sport)