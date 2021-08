Der nächste Ausfall? HFC sorgt sich um Kebba Badjie

Halle (Saale)/MZ - Wesentlich schlechter kann ein Debüt nicht laufen: Zugang Kebba Badjie wurde bei der 0:2-Niederlage des Halleschen FC am Montagabend gegen Eintracht Braunschweig nach einer Stunde eingewechselt und kurz vor Schluss wieder vom Platz genommen. Was allerdings keine Leistungsgründe hatte: Die Leihgabe von Werder Bremen hat sich bei seinem HFC-Einstand verletzt.

„Er hat sich an den Oberschenkel gefasst und musste leider wieder raus“, sagte Trainer Florian Schnorrenberg nach Spielende über den Rechtsaußen: „Wir hoffen, dass wir nicht wieder eine Verletzung mit einem Ausfall haben. Ich hoffe mal, dass es kein Faserriss ist.“ Eine erste Diagnose der Ärzte gab es am Abend noch nicht.

Der HFC steht in der 3. Liga vor anstregenden Wochen. Am Freitagabend geht es mit dem Spiel bei Spitzenreiter Viktoria Berlin weiter, dann folgt eine englische Woche mit zwei weiteren Partien gegen Kaiserslautern und in Verl. „Die nächsten Tage werden uns alles abverlangen“, sagte Schnorrenberg - um so wichtiger, dass der Trainer dafür mehr personelle Möglichkeiten hat.

Hallescher FC: Janek Sternberg offenbar nicht schwerer verletzt

Entwarnung gab es derweil von Janek Sternberg. Der Linksverteidiger war in der Halbzeitpause mit einer Wunde im Gesicht genäht worden - ohne Narkose. Sternberg konnte aber durchspielen.

„Meine rechte Seite im Gesicht ist noch immer taub. Es ist nicht schön, aber auch nicht schmerzhaft und keine Ausrede dafür, dass wir heute 2:0 verloren haben.“ Trainer Florian Schnorrenberg lobte: „Kompliment an den Jungen, dass er durchgehalten hat.“