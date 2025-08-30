Die Profis des Halleschen FC eilen derzeit von Sieg zu Sieg. Der Tabellenführer kann seine Fans aber nicht nur mit Toren und Punkten froh machen.

Greifswald/MZ/FAB - Fast war es so, als hätte Marian Unger, Leiter Lizenzspielerabteilung des Halleschen FC, eine Schatzkiste auf den Rasen des Greifswalder Volksstadions gestellt. Und wie Weihnachtsmänner griffen die Spieler des Fußball-Regionalligisten vor dem Gang zur Auswärtskurve hinein.

Dort zeigte sich: Die Profis können die treuen Anhänger, rund 500 waren an die Ostseeküste gereist, nicht nur mit Siegen beschenken. Sechs sind es bereits, nach sechs Spieltagen. Es gab auch noch Trikots für die Fans, Restbestände aus der vergangenen Saison.

„Das war, um uns zu bedanken, für den Support. Es ist nicht selbstverständlich bei der weiten Anreise“, erklärte Verteidiger Pascal Schmedemann die Aktion. „Wir wollten etwa was zurückgeben. Und so ein Trikot ist doch ein schönes Andenken.“