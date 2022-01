Deadline-Day: Wen holt der HFC noch als Verstärkung?

Halle (Saale)/MZ - Am Montag um 23.59 Uhr schließt das Transferfenster in der 3. Liga, dann stehen alle Kader für die noch verbleibenden Spiele der Saison 2021/22. Der Hallesche FC will sich am letzten Tag noch verstärken, Gespräche laufen. Wir halten Sie hier im Ticker auf dem Laufenden. (Bitte aktualisieren Sie die Seite regelmäßig)

HFC auf Spielersuche: So läuft der letzte Transfertag

+++ Mal abgesehen vom Angriff: Wo hat der HFC denn noch Bedarf für Verstärkung? Im Tor sicherlich nicht, ebenso in der Innenverteidiger, wo zumindest quantitativ genug Spieler vorhanden sind. Auf der "Sechs" wäre sicherlich etwas machbar, dort fehlt ein dominanter Führungsspieler. Auch auf der "Acht" wäre ein Transfer vorstellbar. Eher unwahrscheinlich wäre ein Links- oder Rechtsverteidiger - aber wer weiß?

+++ Bei Erzgebirge Aue ist soeben ein Angreifer auf den Markt gekommen. Babacar Gueye (27) hat seinen bis 30. Juni 2023 datierten Vertrag beim Zweitligisten Aue aufgelöst. Der Senegalese schoss elf Tore in 71 Zweitliga-Partien für Aue, Karlsruhe, Hannover und Paderborn. Über seinen neuen Arbeitgeber wurde zunächst nichts bekannt.

+++ Was für Diawusie gilt, gilt auch für Erich Berko. Der 27 Jahre alte Außenstürmer spielt bei Darmstadt 98 nur eine sportliche Nebenrolle, bringt aber durchaus Qualität mit. Und Minge lotste ihn einst zu Dynamo Dresden, man kennt sich also. Berko dürfte heute bei vielen Klubs ein Thema sein - wenn er denn überhaupt einen Vereinswechsel anstrebt. Schließlich kämpft er mit Darmstadt aktuell um den Bundesliga-Aufstieg, wenn auch nur als Bankdrücker.

+++ Ein Verein, bei dem sich der HFC zuletzt gerne mal bedient hat, ist Dynamo Dresden. Auch Sportdirektor Ralf Minge unterhält dorthin noch gute Kontakte. Im Dynamo-Kader steht in Agyemang Diawusie ein interessanter Spieler, der den Klub verlassen darf. Als schneller und dribbelstarker Offensivmann könnte der 23-Jährige ins HFC-Profil passen.

+++ Anders als im Sommer-Transferfenster sind nach Ende des Winter-Transferfenster auch keine Nachverpflichtungen von vereinslosen Profis mehr möglich. So hatte der HFC z.B. Jan Löhmannsröben geholt. Das geht im Februar nun nicht mehr. Um so wichtiger wird der heutige Montag.

+++ Ein gehandelter Name ist der von Marcos Alvarez. Der Stürmer kennt die 3. Liga aus seiner Zeit in Osnabrück gut, auch 2. Bundesliga spielte er schon erfolgreich. Der Deutsch-Spanier würde seinen Klub KS Cracovia in Polen gerne verlassen und nach Deutschland zurückkehren. Als „Unterschiedsspieler“ im Angriff würde der 31-Jährige durchaus zum HFC passen - zumindest theoretisch.

+++ Nach MZ-Informationen soll es am Montag noch mindestens einen Transfer geben - aber auch zwei oder drei Neue sind durchaus möglich. Denn Halle sieht im Abstiegskampf nicht nur im Sturm Bedarf. Die Frage ist aber: Wer ist überhaupt auf dem Markt, wer ist ein realistischer Transfer - und wer hilft Halle sofort weiter?