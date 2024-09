Berk Inaler kam mit viel Vorschusslorbeeren zum Halleschen FC, fand aber schwer in die Saison. Gegen Hertha BSC spielt er sich frei. Wer dadurch das Nachsehen hat.

Halle/MZ - Am Ende eines Abends, an dem Berk Inaler viele Antworten gegeben hatte, stand nur noch eine letzte Frage: Salami, Funghi, vielleicht Quattro Stagioni? „Margherita oder Thunfisch, da haue ich mir jetzt auf jeden Fall ein paar Stück rein“, antwortete der Mittelfeldspieler, ehe er sich zur Siegesfeier samt Pizza in die Kabine seines Halleschen FC verabschiedete.