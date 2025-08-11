Rechtzeitig vor dem DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg steht Serhat Polat beim HFC wieder auf dem Platz. Wie sein Comeback verlief, wo er noch Defizite sieht.

"Sonst verkampfe ich nur...": Das sagt HFC-Zehner Serhat Polat über sein Startelfcomeback und den DFB-Pokalkracher

Serhat Polat (r.) war gegen Ex-Klub Zehlendorf viel am Ball, aber noch nicht so wirkungsvoll wie gewohnt.

Halle/MZ - Serhat Polat will alles so machen wie immer. Nicht anders schlafen, nicht anders essen, nicht anders trainieren. „Ich gehe die Woche an, wie eine normale Woche“, sagt der Zehner des Halleschen FC. „Sonst verkrampfe ich nur am Spieltag.“