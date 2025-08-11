„Tarzan Boy“ fiel durch, jetzt ist der Hallesche FC auf der Suche nach einer neuen Torhymne. Wie das Castinga abläuft und wie die Fans am Ende entscheiden.

Das Hymnen-Casting läuft: Wie feiert der HFC künftig seine Tore?

Der Hallesche FC feierte am Samstag mit einer neuen Torhymne.

Halle/MZ/FAB - Torhymnen sind eine Wissenschaft für sich. Denkbar ist fast alles, was Schwung und gute Laune verbreitet. Aber auch passend? Bayern München baut etwa auf den „Cancan“, eine Komposition Jacques Offenbachs, die schon fast 200 Jahre auf dem Buckel hat. Moderner sind Blur, Scooter oder ATC, die auch in der Bundesliga zu finden sind. Die Nationalmannschaft feiert ihre Tore mit „Major Tom“, dem Hit der Neuen deutschen Welle. Und der HFC?