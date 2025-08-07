Marius Hauptmann steht beim HFC für grundsolide Auftritte. Trainer Robert Schröder ist aber angetan vom Außenverteidiger und gibt ihm eine Startelf-Garantie.

Wo er noch zulegen kann

Halle/MZ/FAB - War das etwa die Offenlegung eines Geheimnisses? Neben Trainer Robert Schröder und Pressesprecherin Lisa Schöppe saß am Donnerstag Marius Hauptmann auf dem Pressepodium des Halleschen FC. Auch der Außenverteidiger sollte Einsichten liefern in das bevorstehende Regionalliga-Duell mit Hertha Zehlendorf am Samstag (14 Uhr) im Leuna-Chemie-Stadion.