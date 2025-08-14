Malek Fakhro hat sein erstes Tor für den Halleschen FC erzielt, jetzt wartet das Höhepunktspiel gegen den Bundesligisten. Wie Stürmer und Team das Spiel angehen.

Vor dem DFB-Pokalkracher gegen den FC Augsburg

Halle/MZ. - Spielt er oder spielt er nicht? Jeffrey Gouweleeuw ist Ikone, Kapitän und Abwehrchef des FC Augsburg, aber auch frisch wegen einer gebrochenen Hand operiert und droht somit, im DFB-Pokalspiel beim Halleschen FC im ausverkauften Leuna-Chemie-Stadion am Sonntag (18 Uhr/Sky) auszufallen.