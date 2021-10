Bus, Auto oder Zug? DFB erstellt Klima-Fanguide für Auswärtsfahrer in der 3. Liga

Frankfurt (Main)/SID/MZ - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat einen Klima-Fanguide für alle Drittliga-Interessierten erstellt und treibt damit sein Engagement für den Umweltschutz voran. Mithilfe des Berechnungstools, das auf quarks.de zu finden ist, können sich die Anhänger die Distanzen zwischen den Drittliga-Spielorten sowie die dabei entstehenden CO2-Emissionen je nach Verkehrsmittel anzeigen lassen.

So sorgt die Anreise aus Halle zum Derby in Magdeburg mit dem Auto für einen Ausstoß von 21 kg pro Person - mit dem Bus sind es nur 2,4. Bis nach Freiburg sind es für die 632 Reisekilometer mit dem Auto sogar 127 kg, der Bus kommt auf 15. Der Zug liegt jeweils zwischen beiden Extremwerten, aber deutlich näher am Bus als am Auto. Hier gibt es alle Zahlen des Klima-Fanguides im Überblick.



Klima-Fanguide für 3. Liga: DFB will für Umweltschutz sensibilisieren

„Der Klima-Fanguide soll die Fans weiter sensibilisieren, ohne ihnen dabei die Freude an Auswärtsfahrten zu nehmen. Mit jeder clever durchdachten Reise lässt sich CO2 sparen – und damit unsere Umwelt schützen“, schrieb der Verband in einer Mitteilung.

Darüber hinaus erstellt der DFB momentan zum zweiten Mal eine Klimabilanz und entwickelt strategische Leitlinien für den Umwelt- und Klimaschutz: „Gemeinsam mit den Landesverbänden wird ein Aktionsplan entwickelt, um den Umweltschutz im Amateurfußball voranzutreiben.“