Geht jetzt alles ganz schnell? Ein Großteil der Umgestaltung des Riebeckplatzes für das Zukunftszentrum muss in den nächsten zweieinhalb Jahren abgeschlossen sein. Das beinhaltet auch den größten Streitpunkt in der öffentlichen Debatte: die Brücken über das Rondell. Wir kennen neue Details.

Kult ist die in der DDR gewesen, die Eselsmühle in Neustadt. 5.000 Gäste strömten an Wochenenden in die Gaststätte, die zu den beliebtesten der Republik zählte. In den vergangenen Jahren ging es dann eher drunter und drüber. Nun hat ein Ehepaar das Wahrzeichen übernommen. Wie dessen Pläne sind, erfahren Sie hier.

Glück im Unglück hatten neun Kinder und Jugendliche, die sich in einem Mehrfamilienhaus in der Langen Straße in einem Zimmer aufhielten. Dort brach ein Feuer aus. Letztlich kamen zehn Personen wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Mein Kollege Marvin Matzulla war vor Ort.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start nach dem Pfingstwochenende in die neue Woche. Genießen Sie die Händelfestspiele. Und freuen dürfen wir uns schon wieder auf das nächste Wochenende. Auch da ist eine Menge in Halle los.

