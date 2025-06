Im Schlosspark Moritzburg in Zeitz soll es Veränderungen geben. Was geplant ist und wie sich Vorhaben auf die Öffnungszeiten auswirken können.

Parkanlage in Zeitz

Welche Pläne gibt es für die Spielplätze im Schlosspark Moritzburg in Zeitz.

Zeitz/MZ. - Der Schlosspark Moritzburg in Zeitz soll in absehbarer Zeit nicht nur aufgehübscht, sondern in seiner Nutzung aufgewertet werden. Und das mit Hilfe von Fördermitteln aus dem Programm zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW), aber ohne Spielplätze?