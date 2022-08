HFC-Rivale landet Transfercoup: Akaki Gogia kehrt in die 3. Liga zurück

Dresden/MZ - Dieser Transfer kommt überraschend: Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, wechselt Akaki Gogia zu Dynamo Dresden in die 3. Liga. Der 30-Jährige soll den Medizincheck bereits bestanden und einen Vertrag bis 2024 unterschrieben haben. Der Verein hat die Personalie aber noch nicht offiziell gemacht.

Gogia spielte bereits in der Saison 2016/17 in der 2. Bundesliga für Dynamo. Seine Karriere nahm aber zuvor beim Halleschen FC Fahrt auf, wo „Andi“ in seinen 71 Drittliga-Spielen zum Leistungsträger und Publikumsliebling wurde. Vom HFC ging es für den Deutsch-Georgier zu Union Berlin, dann weiter nach Dresden, FC Brentford und zuletzt zum FC Zürich.

Beim Schweizer Meister stand Gogia eigentlich noch bis 2023 unter Vertrag, hatte seinen Stammplatz aber zuletzt verloren. Nun steht die Rückkehr nach Deutschland an, wo der Offensivspieler dann mit Dynamo in der Rückrunde auch auf den HFC treffen wird.