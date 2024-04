Leverkusen - Rudi Völler traut Bayer Leverkusen nach der Meisterschaft auch die Siege im DFB-Pokal und der Europa League zu.

„(Trainer Xabi) Alonso hat es geschafft, die vielen richtig guten Spieler jetzt alle auf ihr bestes Niveau zu bringen. Deshalb glaube ich, dass sie alle Titel holen können“, sagte der Sportdirektor der Fußball-Nationalmannschaft und ehemalige Bayer-Manager in einem Interview der „Sport Bild“. Der spanische Coach des Teams habe seinen Job „sehr gut gemacht. Er hat einen breiten Kader. Das ist auch der große Unterschied zu 2002, als Bayer 04 dreimal Zweiter wurde. Da war der Kader am Ende zu dünn“, erinnerte Völler an die legendäre Saison vor 22 Jahren.

Im Europa-League-Halbfinale gegen die AS Rom sei Leverkusen der Favorit. „Das wissen auch die Römer, die natürlich sehen, was in Leverkusen passiert“, sagte Völler. „Wenn die Mannschaft auf dem Niveau spielt wie in der ganzen Saison, zieht sie ins Finale ein. Aber man muss wachsam sein: Bis vor ein paar Wochen war der FC Liverpool der Topfavorit auf den Titel in der Europa League. Jetzt sind sie nicht mehr dabei.“ Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp war im Viertelfinale gegen Atalanta Bergamo ausgeschieden.