Fortuna Düsseldorf will in Leverkusen die Sensation schaffen und ins Pokalfinale einziehen. Ein wichtiger Mittelfeldspieler kann dabei nicht helfen.

Tanaka fehlt Düsseldorf kurzfristig in Leverkusen

Düsseldorfs Ao Tanaka musste am Blinddarm operiert werden.

Düsseldorf - Fortuna Düsseldorf muss im Halbfinale des DFB-Pokals bei Bayer Leverkusen kurzfristig auf Leistungsträger Ao Tanaka verzichten.

Der 25 Jahre alte Japaner wurde aufgrund „akuter Blinddarmbeschwerden“ operiert, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte. Der Mittelfeldspieler falle für die Partie beim Bundesliga-Tabellenführer am Abend (20.45 Uhr/ZDF und Sky) und bis auf Weiteres aus.

Tanaka ist bei den Düsseldorfern der Spieler mit den drittmeisten Einsatzminuten in dieser Saison in der Liga. Ihm gelangen wettbewerbsübergreifend in der aktuellen Spielzeit sieben Tore - unter anderem traf er im Pokal-Viertelfinale beim FC St. Pauli.