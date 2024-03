Die Ukraine ist bei der Fußball-EM in Deutschland dabei - auf den allerletzten Drücker. Präsident Selenskyi freut sich mit und hebt die Qualitäten des Teams hervor.

Breslau - Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich bei der Fußball-Nationalmannschaft seines vom Krieg erschütterten Landes für die Qualifikation zur EM in Deutschland bedankt. „Danke, Jungs!! Danke, Team!“ schrieb Selenskyj auf Telegram und fügte hinzu: „Wenn die Ukrainer es schwer haben, sie aber nicht aufgeben und weiterkämpfen, dann siegen die Ukrainer unausweichlich.“ Die Ukraine hatte zuvor ihr Playoff-Finale mit 2:1 (0:1) gegen Island gewonnen und sich wie Polen und Georgien noch bei letzter Gelegenheit für das Turnier im Sommer qualifiziert.

Albert Gudmundsson (30. Minute) hatte die Isländer im polnischen Breslau zunächst in Führung gebracht. Doch anschließend drehten Wiktor Zyhankow (54.) und Superstar Mychajlo Mudryk (84.) die Partie zugunsten der Ukrainer. Bei der EM spielt die Ukraine in der Gruppenphase gegen Belgien, Rumänien und die Slowakei. Das Land wehrt sich seit mehr als zwei Jahren gegen den Angriffskrieg Russlands. Heimspiele ukrainischer Mannschaften gibt es bei internationalen Spielen derzeit nicht, Clubs und Nationalmannschaft weichen auf Stadien in anderen Ländern aus.