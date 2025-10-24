Wie geht es mit der Bundesliga der Frauen weiter? DFB-Boss Neuendorf äußert zwei Wochen vor dem Bundestag ein paar Ideen.

Frankfurt/Main - DFB-Präsident Bernd Neuendorf misst der Aufwertung der Frauen-Bundesliga nach eigenen Angaben höchste Priorität bei. Diese müsse „dringend professionalisiert werden“, sagte der Verbandsboss in einem Interview der „Frankfurter Rundschau“. „Wir werden dafür gemeinsam mit den Klubs eine eigene Gesellschaft gründen. Der DFB stellt hierfür rund 100 Millionen Euro zur Verfügung“, sagte Neuendorf weiter.

Im September hatten Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG bei einer gemeinsamen Sitzung „wesentliche Eckpunkte“ für einen Wachstumsplan der Liga beschlossen. Beim DFB-Bundestag am 7. November in der Verbandszentrale in Frankfurt am Main soll die Gründung der Gesellschaft geschlossen werden.

„Auch die Clubs werden sich substanziell an diesem Prozess beteiligen. Es ist das größte Invest des DFB seit dem Campus-Bau. Wir haben gemeinsam ein hohes Interesse daran, unsere besten Spielerinnen im Land zu behalten und hier eine starke Liga zu präsentieren“, sagte Neuendorf weiter. In dieser Saison spielen erstmals 14 Teams in der Frauen-Bundesliga - zuvor waren es zwölf.