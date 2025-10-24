Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 durfte sich der FC Einheit Wernigerode II vor 130 Zuschauern über einen soliden 3:1 (0:0)-Sieg gegen den 1. FSV Nienburg freuen.

Wernigerode/MTU. Die 130 Besucher auf dem Sportplatz Bielstein haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder schlugen das Team aus Nienburg mit 3:1 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Bruno Gerloff (Thale) eine Gelbe Karte an die Gäste (47.). In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Moritz Benjamin Müller (FC Einheit Wernigerode II) netzte in der 7. Minute der zweiten Halbzeit (52.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Einheit Wernigerode II kassierte jetzt einmal Gelb (56.). Die Wernigeroder legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Lukas Radomski der Torschütze (64.).

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Wernigerode traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Radomski ein.

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Philipp Finze den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Nienburg erlangte (83.). Die Gegner vom FC Einheit Wernigerode II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Wernigeroder haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode II – 1. FSV Nienburg

FC Einheit Wernigerode II: Denecke – Müller, Radomski (88. Bogumil), J. Schmidt, R. Schmidt, Vollmer (65. Foltis), Blecker, Beddigs (85. Clemens), Böhme, Peszt (80. Niehoff), Kläfker (60. Kodatis)

1. FSV Nienburg: Held – Brauer, Kümmel, Kober, Finze, Schmilorz, Schmidt, Hensel, Ebeling, Baer (60. Knop), Dauch (42. Dobrin)

Tore: 1:0 Moritz Benjamin Müller (52.), 2:0 Lukas Radomski (64.), 3:0 Lukas Radomski (74.), 3:1 Philipp Finze (83.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Thomas Schmidt, Danilo Köhler; Zuschauer: 130