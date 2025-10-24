Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 99 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den FC Stahl Aken.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 99 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener besiegten die Gäste aus Aken mit 3:1 (2:0) souverän.

Arved Nelles (1. FC Bitterfeld-Wolfen II) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II kassierte einmal Gelb (26.). Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Jonah Mißner den Ball ins Netz.

1. FC Bitterfeld-Wolfen II in Minute 45+2 2:0 in Führung

In der 64. Minute griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Stahl Aken steckte jetzt zweimal Gelb ein. Der Siegeszug der Bitterfeld-Wolfener brach nicht ab. Minute 78: Bitterfeld-Wolfen traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Nelles ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Schon zwei Minuten darauf konnte Fynn Teichmann (Aken) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Aken erzielen (80.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – FC Stahl Aken

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – L. Csehil, Schneidewind, Pabstmann, Tran Nguyen Gia (74. J. Csehil), Mißner (63. Strobel), Kirchhoff, Chebbah (89. Mewes), Erler, Zagiev (74. Cil), Nelles

FC Stahl Aken: Krenzler – Dreßler, Knauth, Mrachacz, Hellmer, Abdul Awali (87. Schulz), Mazurkevych, Teichmann, Saalmann, Zakhel, Kutscher

Tore: 1:0 Arved Nelles (3.), 2:0 Jonah Mißner (45.+2), 3:0 Arved Nelles (78.), 3:1 Fynn Teichmann (80.); Schiedsrichter: Niklas Vökler (Delitzsch); Assistenten: Ralf Wanderer, Rico Reinhardt; Zuschauer: 99