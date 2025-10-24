Eine deutliche Schlappe erlitt der FC Hettstedt an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den MSV Eisleben. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Landesklasse 5 vor 210 Zuschauern mit 0:5 (0:3).

Hettstedt/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Marcel Gürtler. Der Trainer von Hettstedt musste seine Mannschaft bei einer 0:5 (0:3)-Niederlage gegen Eisleben beobachten.

Jannik Twardy (MSV Eisleben) netzte elf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der MSV Eisleben musste einmal Gelb hinnehmen (27.). Der FC Hettstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Gürtler. Die Eisleber waren aber noch lange nicht fertig: Sieben Minuten vor der Halbzeitpause wurde ein weiteres Tor durch Oleksandr Bobeliuk erzielt.

38. Minute: FC Hettstedt mit 0:2 im Rückstand

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Twardy traf gleich mehrmals – in Minute 44 und 51. Spielstand 4:0 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Hettstedt

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 8

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Oliver Bendzko wurde für Robert Pascal Kemnitz eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Yan Shtyrbu für Tom Christian Seidemann und John Beese für Jason Behncke den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Tom Christian Seidemann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 festigte (75.). Damit war der Erfolg der Eisleber gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Hettstedt – MSV Eisleben

FC Hettstedt: Meinicke – Uhlig (83. T. Lettau), Wienholz, Hoffmann, M. Krey, T. L. Krey, Svitiukha, Prokhorenko (46. Mussin), J. P. Lettau, Kosko, Kemnitz (61. Bendzko)

MSV Eisleben: Isensee – Beese (55. Behncke), Blankenburg (67. Zeugner), Twardy, Dimespyra, Bobeliuk (76. Rische), Shtyrbu (55. Seidemann), Aßmann, Eckstein, Müller (67. Roos), Teske

Tore: 0:1 Jannik Twardy (11.), 0:2 Oleksandr Bobeliuk (38.), 0:3 Jannik Twardy (44.), 0:4 Jannik Twardy (51.), 0:5 Tom Christian Seidemann (75.); Schiedsrichter: Marcel Theumer (Merseburg); Assistenten: Jens Rosenbaum, Raoul Ludwig; Zuschauer: 210