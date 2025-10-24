Am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II vor 99 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:0)-Sieg gegen den FC Stahl Aken freuen.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 99 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener schlugen die Gäste aus Aken mit 3:1 (2:0) souverän.

Arved Nelles (1. FC Bitterfeld-Wolfen II) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II musste einmal Gelb hinnehmen (26.). Die Bitterfeld-Wolfener legten in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten mit dem zweiten Tor der Partie nach. Diesmal war Jonah Mißner der Torschütze.

1. FC Bitterfeld-Wolfen II baut Vorsprung auf 2:0 aus – 47. Minute

In der 64. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der FC Stahl Aken kassierte jetzt zweimal Gelb. Der Siegeszug der Bitterfeld-Wolfener brach nicht ab. Minute 78: Bitterfeld-Wolfen traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Nelles ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Nur zwei Minuten darauf konnte Fynn Teichmann (Aken) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Aken erzielen (80.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – FC Stahl Aken

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Erler, Kirchhoff, Mißner (63. Strobel), Schneidewind, L. Csehil, Zagiev (74. Cil), Nelles, Tran Nguyen Gia (74. J. Csehil), Pabstmann, Chebbah (89. Mewes)

FC Stahl Aken: Krenzler – Hellmer, Mazurkevych, Teichmann, Saalmann, Abdul Awali (87. Schulz), Kutscher, Mrachacz, Knauth, Zakhel, Dreßler

Tore: 1:0 Arved Nelles (3.), 2:0 Jonah Mißner (45.+2), 3:0 Arved Nelles (78.), 3:1 Fynn Teichmann (80.); Schiedsrichter: Niklas Vökler (Delitzsch); Assistenten: Ralf Wanderer, Rico Reinhardt; Zuschauer: 99