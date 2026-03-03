Der Unterbau der 36 Erst- und Zweitligisten erhält einen neuen Wettbewerb. Ziel ist die bessere Förderung von Talenten.

Düsseldorf - Die 36 Proficlubs haben wie erwartet die Einführung einer eigenen U21-Liga ab der Saison 2026/27 beschlossen. Damit soll die Talentförderung im deutschen Fußball weiter professionalisiert werden. Die Erst- und Zweitligisten fällten den Beschluss auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga in Düsseldorf ohne Gegenstimme.

Der neue Wettbewerb ist ein freiwilliges Zusatzangebot für alle Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga und eine Ergänzung zum bestehenden Ligen-System, aus dem zweite Mannschaften der Proficlubs nicht ausgegliedert werden müssen. Die Teilnahme ist für Spieler im Übergangsbereich der Altersklassen U17 bis U21 vorgesehen.

Vereine folgen Vorschlag einer Expertengruppe

Pro Mannschaft dürfen zudem bis zu vier ältere Spieler eingesetzt werden, um sowohl junge Talente gezielt zu fördern als auch beispielsweise verletzten Spielern nach längeren Pausen die Rückkehr in den Spielbetrieb zu erleichtern. Die Vereine folgten damit der Empfehlung einer Expertengruppe, der unter anderem der ehemalige Top-Trainer Jürgen Klopp und DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig angehörten.

„Eine Top-Nachwuchsentwicklung ist ein wichtiger Faktor für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivität der Bundesligen. Mit dem neuen U21-Zusatzwettbewerb schaffen wir kurzfristig eine zusätzliche Möglichkeit, Talenten mehr Einsatzzeit auf Wettbewerbsniveau zu bieten und ihre Ausbildungszeit gezielt zu verlängern“, sagte DFL-Geschäftsführer Marc Lenz.