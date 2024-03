Frankfurt/Main - DFB-Präsident Bernd Neuendorf will nach der aktuellen Länderspielphase das Vertragsgespräch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann suchen.

„Wir sind ein gutes Team, verstehen uns gut, tauschen uns intensiv aus“, sagte Neuendorf im ZDF. Der Verbandschef hatte sich bereits in den vergangenen Tagen für eine Vertragsverlängerung mit dem Bundestrainer ausgesprochen, wohl unter bestimmten EM-Erfolgsbedingungen.

„Von unserer Seite wäre es absolut wünschenswert“, bekräftigte er nun. Der Vertrag von Nagelsmann läuft - wie der von Sportdirektor Rudi Völler - nach der Heim-EM im Sommer aus. Die DFB-Auswahl schließt die Länderspielphase nach der Partie am Samstag in Lyon gegen Frankreich mit der Partie am Dienstag in Frankfurt/Main gegen die Niederlande ab.