Unter der Woche fehlt Stürmerstar Mohamed Salah im Champions-League-Kader des kriselnden englischen Meisters. Jetzt holt ihn Trainer Arne Slot zurück. Zuvor gibt es ein Gespräch.

Liverpool - Der in der Kritik stehende Stürmerstar Mohamed Salah steht wieder im Kader des FC Liverpool, sitzt im Premier-League-Spiel gegen Brighton & Hove Albion aber zunächst erneut auf der Ersatzbank. Zuvor hatten schon Medien über die Rückkehr des Ägypters in den Kader berichtet. Trainer Arne Slot hatte am Freitag ein Gespräch angekündigt. „Das Ergebnis dieses Gesprächs wird darüber entscheiden, wie es morgen weitergeht“, hatte Slot bei der Pressekonferenz zum Spiel erklärt.

Salah hatte nach einer bemerkenswerten Wutrede gegen den Verein und den Trainer zuletzt im Champions-League-Aufgebot des englischen Meisters bei Inter Mailand gefehlt. „Ich denke, wir haben das als Verein beschlossen und ich war daran beteiligt, ihn nicht zu Inter zu holen“, sagte Slot rückblickend.

Vor Inter-Spiel dreimal nicht in der Startformation

Salah hatte für Aufregung gesorgt, als er nach dem Spiel bei Leeds United sagte: „Der Verein hat mir im Sommer viel versprochen. Jetzt sitze ich auf der Bank, also kann ich sagen, dass sie dieses Versprechen nicht gehalten haben.“ Es war das dritte Spiel nacheinander, bei dem der 33-Jährige nicht in der Startelf stand. „Ich hatte eine gute Beziehung zum Trainer. Ganz plötzlich haben wir jetzt aber gar keine Beziehung mehr. Und ich weiß nicht warum. Scheinbar will mich jemand nicht mehr im Club haben“, klagte er.

Der FC Liverpool ist schwach in die Saison gestartet, zuletzt gelang aber ein 1:0-Sieg in der Champions League bei Inter Mailand. In der Premier League belegt der Titelverteidiger nach 15 Spieltagen nur den 10. Platz und hat bereits zehn Punkte Rückstand auf den Tabellenführer FC Arsenal.