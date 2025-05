Hansi Flick feiert auch den Meister-Titel in Spanien - dank eines Geniestreichs von Jungstar Lamine Yamal. Doch die Freude wird von einem Vorfall in Stadionnähe getrübt.

Hansi Flick wird Meister in Spanien, wollte auf dem Platz aber nicht groß feiern.

Barcelona - Überschattet von einem Unfall in Stadionnähe hat der FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick vorzeitig das Double perfekt gemacht. Nach dem Triumph im Pokalfinale ist Barça durch das 2:0 (0:0) im Stadtderby bei Espanyol Barcelona dank der Treffer von Jungstar Lamine Yamal (53. Minute) und Fermín López (90.+5) auch der Titel in der spanischen Meisterschaft sicher. Erzrivale Real Madrid kann das Flick-Team an den letzten beiden Spieltagen der Primera División nicht mehr einholen.

Die Stimmung war jedoch getrübt. Ein Auto war vor dem Derby in eine wartende Menge von Fußballfans gefahren. Dabei wurden in der Nähe des Stadions nach neuen Angaben der Polizei 15 Menschen verletzt, niemand von ihnen schwer. Zunächst war von 13 Verletzten berichtet worden. Die Polizei ging nach einer ersten Einschätzung von einem Unfall aus, bei dem eine ältere Autofahrerin die Gewalt über ihr Fahrzeug verloren habe, wie die Zeitung „La Vanguardia“ berichtete.

Flick schickt Spieler sofort in Kabine

Vielleicht auch deswegen verzichtete Barça auf eine ausgelassene Meister-Party auf dem Rasen. Flick klatschte kurz seinen Superstar Yamal ab und beorderte dann seine Spieler flugs in die Kabine. Zumal auf dem Platz auch die Rasensprenger angingen.

„Vor allem die Rückrunde war unglaublich. Wir haben kein einziges Spiel verloren, das ist großartig. Glückwunsch an die Mannschaft und den Verein. Wir sind sehr glücklich“, sagte Flick bei Movistar+.

Die Begegnung wurde wenige Minuten nach dem Anpfiff kurz unterbrochen. Der Schiedsrichter lief an die Seitenlinie und beriet sich dort mit Verantwortlichen und auch einem Polizisten. Anschließend wurde die Partie fortgesetzt. Über die Lautsprecheranlage des Stadions wurde mitgeteilt, dass niemand schwer verletzt worden sei.

Flicks Premierensaison hat nur einen Makel

Danach tat sich Barça lange schwer - konnte sich aber einmal mehr auf einen Geniestreich des 17-jährigen Yamal verlassen. Sein Traumtor aus rund 17 Metern in den Torwinkel leitete den Sieg und den insgesamt 28. Meistertitel von Barça ein. Rekordmeister Real Madrid, der Ende vergangenen Monats schon das Finale der Copa del Rey gegen den FC Barcelona verloren hatte, steht bei 36.

Nach einem Schlag in den Bauch von Yamal sah Espanyol-Profi Leandro Cabrera (80.) die Rote Karte wegen Tätlichkeit. Auch das Tor zum 2:0-Endstand in der Nachspielzeit war sehr sehenswert.

Für Flick ist es der erste Meistertitel im Ausland. Mit dem FC Bayern München hatte er 2020 und 2021 die deutsche Meisterschaft gewonnen. Die Saison der Katalanen unter Flick hat nur einen Makel: das vorzeitige Aus in der europäischen Meisterklasse. Im Halbfinale der Champions League hatte sich seine Mannschaft zwei spektakuläre Duelle mit Bayern-Bezwinger Inter Mailand geliefert und war nach einem 3:3 und 3:4 nach Verlängerung ausgeschieden. „Nach dem Halbfinale in Mailand habe ich etwas gelitten“, gab Flick nun zu.

Flick hatte den Club im vergangenen Jahr als Nachfolger von Xavi übernommen und Kritiker mit seiner Arbeit und den guten Ergebnissen überzeugt. Seine Vertragsverlängerung bis 2026 soll mündlich bereits fix sein. Er ist nach Hennes Weisweiler und Udo Lattek der dritte deutsche Trainer beim FC Barcelona.